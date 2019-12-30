Esed ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 2 sivil öldü - Son Dakika

Esed rejiminin ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 1'i sivil savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi ve biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, Ketibe Mehcura ve Tel Mennis yerleşimlerle cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi.

Esed rejiminin savaş uçakları da Maarratünnuman ve Eriha ilçeleri, Marşurin, Tel Mennis köyleri ile Cebel Ez Zaviye dağındaki Marşimarin, Gadafa, Mardibse, Mantaf, Binin, Hantutin ve Han Es Sübül köylerine havadan saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maarratünnuman ilçesine yönelik saldırı nedeniyle biri sivil savunma görevlisi diğeri de çocuk olmak üzere toplam iki sivil yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.

Rus uçakları ayrıca, sivillerin bombalanan yerleşimlerden Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere kaçış güzergahlarını da vuruyor.

İdlib'de son durum

Esed rejimi ve destekçisi İran ile Rusya, İdlib'in güneydoğusunda 20 Aralık'ta başlattıkları kara operasyonunu da sürdürüyor. Beşşar Esed rejimi ve destekçileri 40 yerleşimi ele geçirmişti. Daha sonra muhaliflerin başlattığı karşı koyma operasyonunda 7 yerleşimi geri alarak rejimin ele geçirdiği yerleşimlerinin sayısı 33'e düşmüştü.

Öte yandan, son 48 saatte rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları nedeni ile 20 bin sivil yerinden edilmişti. Böylece kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 285 bine yükseldi.

Siviller, nispeten daha güvenli gördükleri Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplara, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere göçüyor.