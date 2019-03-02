Son Dakika Haberleri: Eşeğe Akü ve Siren Takıp Eylem Yaptı

Eşeğe Akü ve Siren Takıp Eylem Yaptı

10 dakika önce

Yozgat'ta çiftçilik yapan Bilal Nazlı isimli vatandaş, uğradığı haksızlığı dile getirmek için eşeğine akü ve siren sistemi takarak eylem yaptı.

Eşeğe Akü ve Siren Takıp Eylem Yaptı, System.String[]
Yozgat'ta çiftçilik yapan Bilal Nazlı isimli vatandaş, uğradığı haksızlığı dile getirmek için eşeğine akü ve siren sistemi takarak eylem yaptı.

Nazlı, ödediğini iddia ettiği 200 bin liralık senet için hakkında icra takibi başlatılınca protesto için Yerköy'ün İğdecik köyünden eşekle Yozgat'a geldi. Ödediğini iddia ettiği senet fotokopisi ve ödeme dökümünü eşeğin boynuna asan Nazlı, Yozgat sokaklarında "Ben mağdur oldum, siz mağdur olmayın" diye bağırdı.

Yozgat'ta çiftçilik yapan Bilal Nazlı, traktör ve tarım aletleri aldığı özel bir firmaya borcu karşılığında senet verdi ve iddiasına göre borcunu ödedi. Borcunu ödemesine rağmen alacaklı firma borç senedini icra yoluyla tahsil edebilmek için işleme koydu. Borcu olmadığını anlatamayan Bilal Nazlı, Yozgat caddelerinde senet fotokopisini ve ödeme dökümünü köyden getirdiği eşeğinin boynuna astı. Dikkat çekmek için eşeğinin semerine akü koyup reflektör lambası takan 51 yaşındaki Bilal Nazlı, "Ben mağdur oldum, siz mağdur olmayın. Ödediğiniz senedinizi hiçbir yerde bırakmayın" diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.

Borcu olmadığını ve traktörünün elinden alındığını iddia eden Nazlı, "Ben borcumu ödedim. Şimdi devlet memurluğundan emekli oldum. Emekli ikramiyemi elimden almak için ödediğim senedi icraya koymuşlar. Elimden bir şey gelmiyor. Onun için sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum" dedi.

Derdini çevrede toplanan kalabalığa anlatan Nazlı, protestosunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

Yerköy, Yozgat, Güncel
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