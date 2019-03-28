Son Dakika Haberleri: Eşeğe İnsanlık Dışı Uygulama Kamerada

Eşeğe İnsanlık Dışı Uygulama Kamerada

1 saat önce

Eşeğe insanlık dışı uygulama kameradaMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eşeğin traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulması vatandaşların tepkisini çekti.

Eşeğe insanlık dışı uygulama kamerada

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir eşeğin traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulması vatandaşların tepkisini çekti. Yaşanan eziyeti bir sürücü anbean kameraya aldı.
Turgutlu ilçesi Ova mevkiinde bir eşeğin traktörün römorkuna iple bağlanarak 4 nala koşturulması vatandaşların tepkisini çekti. İple bağlanarak koşturulan eşeğe yapılan insanlık dışı uygulama hayvan severleri ve vatandaşları çileden çıkardı. Bir sürücü tarafından kameraya alınan görüntüler yaşanan eziyeti gözler önüne serdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:22 Kaynak: İHA

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