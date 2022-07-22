Eşeğin kendisine işkence eden adamdan aldığı intikam çok ağır oldu - Son Dakika
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Eşeğin kendisine işkence eden adamdan aldığı intikam çok ağır oldu

22.07.2022 11:09

Tekme ve tokatlarla dakikalarca işkence yaptığı eşeğe binmek isteyen bir şahıs, asla aklından çıkmayacak bir ders aldı. Eşeğin ayağından ısırdığı kişinin çığlıkları ve sonrasında yaşananlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Twitter'da gündem olan videoda yabancı uyruklu bir kişinin eşeğe uslanmadan tekme ve tokatlarla şiddet uyguladığı görüldü. Bir süre sonra eşeğe binmek isteyen şahıs, hayvandan hayatı boyunca unutamayacağı bir dayak yedi.

AYAĞINDAN ISIRIP YERDE SÜRÜKLEDİ

Eşek tarafından ayağından ısırılan şahıs acı çığlıklar atarken hırsını alamayan hayvan şiddet uygulayan kişiyi yerden yere vurdu.

"KEMİK KIRACAK BİR GÜÇTE"

Öte yandan sosyal medyada viral olan o anlara çok sayıda yorumlarda geldi. Gelen yorumlar arasında "Eşek ısırığının ise kemik kıracak bir güçte olduğu" en dikkat çekeni oldu.

YORUMLAR
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Twitter, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşeğin kendisine işkence eden adamdan aldığı intikam çok ağır oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşeğin kendisine işkence eden adamdan aldığı intikam çok ağır oldu - Son Dakika
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