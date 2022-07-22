Twitter'da gündem olan videoda yabancı uyruklu bir kişinin eşeğe uslanmadan tekme ve tokatlarla şiddet uyguladığı görüldü. Bir süre sonra eşeğe binmek isteyen şahıs, hayvandan hayatı boyunca unutamayacağı bir dayak yedi.
Eşek tarafından ayağından ısırılan şahıs acı çığlıklar atarken hırsını alamayan hayvan şiddet uygulayan kişiyi yerden yere vurdu.
Öte yandan sosyal medyada viral olan o anlara çok sayıda yorumlarda geldi. Gelen yorumlar arasında "Eşek ısırığının ise kemik kıracak bir güçte olduğu" en dikkat çekeni oldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşeğin kendisine işkence eden adamdan aldığı intikam çok ağır oldu - Son Dakika