Son Dakika Haberleri: Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti

Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti

46 dakika önce

Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti Eşeğinde telef olduğu olayda çobanın cansız bedeni düştüğü yerden çıkarılarak morga kaldırıldıTUNCELİ - Tunceli'de kendisinden haber alınamayan çobanın eşeğiyle birlikte uçurumdan vadiye düşerek öldüğü ortaya çıktı.

Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti

Eşeğinde telef olduğu olayda çobanın cansız bedeni düştüğü yerden çıkarılarak morga kaldırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de kendisinden haber alınamayan çobanın eşeğiyle birlikte uçurumdan vadiye düşerek öldüğü ortaya çıktı. Çobanın cansız bedeni ekiplerin aramasıyla bulunurken, eşeğin de telef olduğu öğrenildi.

Olay, bugün Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyü Kırdan deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Reşit Özok'tan sürü sahibi haber alamayınca durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kırdan deresi bölgesinde çalışmalara başlayan AFAD, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları, çobanı uzun süre arama sonrasında derin vadisinde, yanında eşeğiyle birlikte ölü buldu. İlk belirlemelere göre çobanın uçurumdan eşeğiyle düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çobanın cansız bedeni vadiden ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti

Tunceli, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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