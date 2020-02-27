Eşek almaya giderken kaybolan yaşlı adam her yerde aranıyor - Son Dakika

Denizli'de eşek almak için Çivril ilçesinde giderken dağlık alanda kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD öncülüğünde oluşturulan arama, kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.



Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eşek ile saman satarak geçimini sağladığı öğrenilen Bekir Kavlak isimli alzaymır hastası yaşlı adam eşek almak üzere çıktığı evine gece geri dönmeyince yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri destek amacı ile AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekiplerini de istedi. Ardından yaşlı adamı bulmak için Tatarcık mevkinde arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adamı bulmak için kalabalık bir arama ve kurtarma ekibi dağlık alanda başlattığı arama çalışmasına devam ediyor.



Yaşlı adamın geçtiğimiz aylarda da kaybolduğu ortaya çıktı



Kavlak'ın geçtiğimiz günlerde de kaybolduğu ve yaklaşık 3 saat süren arama çalışması sonrası bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan Kavlak'ın oturduğu Baklan ilçesinden Çivril'e eşek almak için yola çıktığı ancak dünden bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi. - DENİZLİ