Son Dakika Haberleri: 'Eşek şakası' itfaiyede bitti
Son Dakika Güncel 'Eşek şakası' itfaiyede bitti

'Eşek şakası' itfaiyede bitti

7 saat önce

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti.

Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti.

Sivas'ta kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşları bir şahsı bileğinden kelepçeledi. Şaka bittiğinde kelepçeyi çözmek istediler ancak kelepçenin anahtarı kaybolmuştu. İlk önce polisten yardım istediler. Polis ekipleri kelepçeyi açamayınca yardımlarına itfaiye yetişti. İtfaiye ekipleri bir türlü açılmayan kelepçeyi, özel bir kesici ile kesmeyi başardı. Durumu izleyen şakacı arkadaşlar kahkahalara boğuldu.

(Onur Erden/İHA)

'Eşek şakası' itfaiyede bitti

İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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