Son Dakika Haberleri: Eşek sütü kremi ilgi gördü
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Eşek sütü kremi ilgi gördü

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde eşek sütlü sabunun ardından piyasaya çıkan eşek sütü kremi ilgi gördü.

Eşek sütü kremi ilgi gördü, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde eşek sütlü sabunun ardından piyasaya çıkan eşek sütü kremi ilgi gördü. Kremin kadınlar tarafından çok tutulduğunu anlatan Hüseyin Canpolat, kremin cildi tazelediğini ve lekeleri yok ettiğini söyledi.

Burhaniye Ören Çarşısında satışa sunulan eşek sütü kremi adeta yok satıyor. Kremin ciltteki her türlü lekeyi yok ettiğini anlatan güzellik ürünleri satıcısı Hüseyin Canpolat, " Geçtiğimiz yıl eşek sütü sabununu piyasaya sürmüştük. Cildi tazelediği için ilgi görmüştü. Şimdi ise bu sezonda eşek sütü kremini satmaya başladık. Ciltteki doğum ve güneş lekelerini yok ediyor. Akne ve her türlü lekeyi yok ediyor. Kısa süre önce piyasaya çıkan bu ürün yoğun ilgi gördü. Kutusunu 50 liradan sattığımız ürüne özellikle kadınlar büyük ilgi gösterdi. Güzelliğe güzellik katıyor" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
Balıkesir, Burhaniye, Ören, Güncel
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