Eşek sütü ve sabununda talebe yetişemiyor - Son Dakika

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Musa ve Şükran Karaçam (59) çifti, geçimlerini eşek sütü ve bu sütten elde edilen sabundan karşılıyor. Talebe yetişemediklerini belirten Karaçam çifti, aylar öncesinden sipariş aldıklarını belirtti.

Yatağan'ın kırsal Bozüyük Mahallesi'nde yaşayan Musa Karaçam ve Şükran Karaçam çifti, 8 yıl önce sahip oldukları 10 eşekle eşek sütü ve sabunu üretimine başladı. Çift, zamanla eşeklerinin sayısını 40'a çıkarırken, yoğun talep dolayısıyla ürünü randevu sistemiyle satmaya başladı. Karaçam çifti, eşek sütünden elde ettiği sabunu da satarak gelir sağlıyor. Günde 20 litre süt elde eden çift, litresini 200 TL'den satıyor. Ayrıca eşek sütünden yapılan sabunun tanesi ise 15 TL'den satılıyor.