Eşek yemliği kızak oldu - Son Dakika

Eşek yemliği kızak oldu
01.02.2021 10:54
Eşek yemliği kızak oldu Sivas'ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı Sivas'ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı.
Eşek yemliği kızak oldu
Sivas'ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı
SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde iki arkadaş, otomobilin arkasına bağladıkları eşek yemliği ile karda kaymanın keyfini çıkardı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan iki arkadaş ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kafadar iki arkadaştan Erkan Demirtaş otomobilin direksiyonuna geçerken Halil Yılmaz ise kızak yaptıkları eşek yemliğinin içine bindi. Otomobil yemliği karla kaplı sokaklarda çekerken yemlik içindeki Yılmaz ise kayarak doyasıya eğlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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