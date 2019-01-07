Son Dakika Haberleri: Eşekle Poşet Ücreti Protestosu"Na Soruşturma

Eşekle Poşet Ücreti Protestosu"Na Soruşturma

1 saat önce

Niğde'de, poşetten ücret alınmasını protesto etmek için markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu ortaya çıkan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eşekle Poşet Ücreti Protestosu
Niğde'de, poşetten ücret alınmasını protesto etmek için markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu ortaya çıkan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Poşetten ücret almasını protesto için eşekle markete gelen ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan kişinin market müdürü H.G. olduğu anlaşılınca Niğde Valiliğince inceleme başlatıldı. Görüntüde, market sahibi H.Ö'nün de yer aldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, "5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu"nun ilgili maddeleri uyarınca markete 4 bin 545 lira idari para cezası uygulandığı market müdürü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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