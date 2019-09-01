Eşekler üzerinde futbol oynadılar...Yayla şenliklerinden heyecanlı ve renkli görüntüler

Off Road yarışmasında takla atıp, yörük futbolunda eşeklerden düştüler

Eşekler üzerinde oynanan yörük futbolundan renkli görüntüler

Semersiz eşeklerin kullanıldığı oyunda, oyuncular elden ele dolan topları kaleye göndermeye çalıştı

Eşekten düşen oyunculara sağlık ekipleri müdahale etti

ANTALYA - Kumluca Beydağı Yayla Şenlikleri'nde düzenlenen Off-Road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Semersiz eşekler üzerindeki oyuncular elden ele dolaşan topu, kaleye göndermeye çalışırken çok zor anlar yaşardılar. Eşekten düşüp sakatlanan oyuncuların imdadına sağlık ekipleri yetişirken Çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları ise nefesleri kesti.Takla atan aracın sürücü araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kumluca ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Beydağı Yaylası'nda, 'Beydağı Yayla Şenlikleri' yapıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen şenlik, Kumluca Belediyesi yayla sakinleri ve tarafından organize edildi. Şenliğe, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, belediye başkanları katıldı.

İlk kez düzenlenen şenliğin önemli bir tarih olduğunu ifade eden Başkan Köleoğlu, destek verildiği sürece gelecek yıllarda daha önemli bir şenlik haline getirileceğini kaydetti.



Off -Road aracı takla attı

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikramının yapıldığı şenlikte, tek kurşun atış ve Off-Road yarışları düzenlendi. Çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları nefesleri kesti. Yoldan çıkıp takla atan aracın sürüc üsü kazadan yara almadan kurtulurken araç görevliler tarafından düzeltilip yoluna devam etmesi sağlandı.



Eşeklerden düşüp yere kapaklandılar

Ardından şenlik, eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu oyunuyla devam etti. Oyun sırasında eşekten düşen oyuncular, şenliğe renk kattı. Semersiz eşekler üzerindeki iki takımdan toplam 12 kişinin mücadele ettiği maçta oyuncular, elden ele dolaşan ve üre yörük kilimiyle kaplı topu, kaleye göndermeye çalıştılar. Hm eşeği hem ellerindeki topu kontrol etmekte zorlanan ve sık sık eşeklerden yere kapaklanan oyunculara ise sahada bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildi.Yeşil ve kırmızı takım olarak eke takım halinde mücadele eden takımların oyuncuları, düştükleri anda sahadan kaçmaya çalışan eşekleri yakalamayabilmek için de çaba sarf ettiler.

Tek kurşun atış yarışmasında dereceye giren Umut Selahattin Baylan, Ramazan Akın, Şevket Kılavuz ve Ramazan Zahmacıoğlu'na katılım madalyası, kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Off-Road yarışına katılan, Sercan Yeşil, Osman Balcı, Osman Özen, Metin Nacakçı, Halil Topcu, Hüseyin Onaran, Ramazan Acarbulut, Kadir Özdaş, Mehmet Kanat ve Servet Üresin'e katılım madalyası, kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi.