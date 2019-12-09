Eşekler üzerinde iki takımın kıran kırana futbol maçı

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Güreşler öncesi eşekler üzerinde keçi kılından yapılan topla gösteri amaçlı "Yörük futbolu" oynandı. Oyuncuların eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları Yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 4-1 mağlup etti. Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.



Kumluca Belediyesi himayesinde Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Karacaören Mahallesi halkı tarafından organize edilen 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri, Karabük mevkinde deve güreşi için özel olarak hazırlanan alanda yapıldı. Güreşlere Kumluca'nın yanı sıra, Antalya, Demre, Aydın, Denizli ve Muğla'dan yaklaşık 70 deve katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güreşler öncesi eşekler üzerinde keçi kılından yapılan topla gösteri amaçlı "Yörük futbolu" oynandı. Oyuncuların eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 4-1 mağlup etti. Yörük futbolu hakkında açıklama yapan maçın hakemi Cahit Karataş, Yörük yaşamında eşeğin önemli bir yeri olduğunu ve tarih boyunca eşeklerin değirmene gitme, yük ve su taşıma gibi işlerde kullanıldığını söyledi.



Günümüzde ise eski kültürleri yaşatmak, insanlara hoş eğlenceli vakit geçirme, eski kültürleri yaşatma adına eşekle gösteri amaçlı futbol oyunu oynadıklarını ifade eden Karataş, "Amerikan futbolu var, bizde eşek üzerinde Yörük futbolu olsun dedik. Bazı insanlar buna tepki gösterse de bizim amacımız kültürü yaşatmak, insanların hoş vakit geçirmelerini sağlamak. Talep gelmesi halinde biz bu eşeklerle Türkiye'nin her yerine giderek bu görsel oyunumuzu oynamaya hazırız." dedi.



Yapılan duanın ardından başlayan deve güreşlerinde ise develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadeleler etti. Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.



Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde sevilen ve yaşatılmaya çalışılan güzel bir Yörük kültürü olduğunu, bazı zamanlarda hayvan severler tarafından bu güreşlerin eleştirilse de yöre insanının deveye olan sevgisi ve kültürü yaşatma çabalarına kendilerinin her zaman destek vereceklerini söyledi.



Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde deve sahipleriyle, güreşlerin yapılmasına katkı sağlayan sponsorlara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve plaket verildi. - ANTALYA