Eşeklere Yükledikleri Kitapları Ev Ev Gezip Köy Halkına Dağıttılar

Eşeklere yükledikleri kitapları ev ev gezip köy halkına dağıttılar Pazarlar'daki 'Eşekli kütüphane' etkinliği ilgi gördü Öğrenciler eşekler ile kitap dağıttıKÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki ilk ve ortaokul öğrencileri, Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri...

Eşeklere yükledikleri kitapları ev ev gezip köy halkına dağıttılar

Pazarlar'daki 'Eşekli kütüphane' etkinliği ilgi gördü

Öğrenciler eşekler ile kitap dağıttı



KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki ilk ve ortaokul öğrencileri, Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak için eşeklere yükledikleri kitapları köylü vatandaşlara dağıttı.

1943'ün Türkiye'sinde Ürgüp'e kütüphaneci olarak atanan ve 'eşeğiyle gezici kütüphanecilik yapan' Mustafa Güzelgöz'ün anısına gerçekleştirilen 'Eşekli Kütüphane' etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Eşeklere yüklenen kitaplar, öğrenciler tarafından köy halkına ev ev gezilerek dağıtıldı. Vatandaşlar hayatlarında ilk kez eşekli kütüphane gördüklerini ifade etti.

Vatandaşlar, "Kitapların bizim dostumuz olduğunu bizlere en iyi şekilde anlattılar. 1943 Türkiye'sinde halkın kitap okuması için köy köy dolaşan kütüphane memuru Mustafa Güzel Göz'ü rahmetle anıyoruz" dedi.

Sofular Ortaokulu öğrencisi Halil Akbulut, "Eşekli kütüphane projemiz ile farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Proje sorumlusu Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu, "Eşekli Kütüphane projemizle, Sofular köyümüz ile çevre köylerimizde, ilçemizde ve Türkiye'nin dört bir bucağında farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, "Kütüphane haftasında öğrencilerin ve halkımızın kitaplara olan ilgisini artırmak maksadıyla Sofular İlk ve Ortaokulu tarafından proje hazırlanmıştır. Bu projenin ilham kaynağı 1944 yılında Ürgüp'te Kütüphane memuru olarak göreve başlayan Mustafa Güzelgöz'den ilham alınmıştır. Mustafa Güzelgöz, 1972 yılına kadar yapmış görev süresi içerisinde Kütüphaneye olan ilgiyi artırmak ve halkın kitap ile dostluğunu artırmak maksadı ile gezici kütüphaneler kurmuş. Bu gezici kütüphanelerin vasıtası da eşeklerdir. Bu eşeklere yüklemiş olduğu kitapları görev yapmış olduğu 28 sene içerisinde köylere götürerek; köylerin kitapla tanışmasını ve kitaplarla dost olmasını sağlamıştır. Hem onun aziz hatırasını yad etmek hem de vatandaşlarımızın kitaba olan ilgisini artırmak maksadıyla okulumuz böyle bir etkinlik tertiplemiştir. Emeği geçen tüm idareci ile öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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