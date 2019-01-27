Eşekli Kızaklı Su Çilesi... Kar Yağışı Nedeniyle Elektrik ve Suyu Kesilen Vatandaşlar Eşek ve...
39 dakika önce
Eşekli kızaklı su çilesi... Kar yağışı nedeniyle elektrik ve suyu kesilen vatandaşlar eşek ve kızaklarla evine su taşıyorADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle elektrik ve ve suları kesilen vatandaşlar eşek ve kızaklarla evlerine su taşıyor.
Eşekli kızaklı su çilesi... Kar
yağışı nedeniyle elektrik ve suyu kesilen vatandaşlar eşek ve kızaklarla evine su taşıyor
ADANA - Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle elektrik ve ve suları kesilen vatandaşlar eşek ve kızaklarla evlerine su taşıyor.
Tufanbeyli'de aşırı kar yağışının üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen olumsuz etkileri devam ediyor. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yollar hala tam anlamıyla açılmazken su ve elektrik de verilemiyor. Vatandaşlar bu çağda köy meydanlarında bulunan pınarlardan evlerine su götürmek zorunda kaldı. Yollar buzlu ve karlı olduğu için araç kullanamayan vatandaşlar evlerine suyu da eşek ve kızaklarla götürebiliyor. Kadınlar bu duruma isyan edip bir an önce elektrik ve suyun verilmesini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:42 Kaynak: İHA
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