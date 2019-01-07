Eşekli Protestoya Ceza
1 saat önce
Niğde Valiliğince 'Poşete para vermemek için markete eşekle geldi' haberleri üzerine yapılan incelemede söz konusu kişinin market müdürü olduğu ortaya çıktı.
Niğde
Valiliğince 'Poşete para vermemek için markete eşekle geldi' haberleri üzerine yapılan incelemede söz konusu kişinin market müdürü olduğu ortaya çıktı. Valilik, markete 4 bin 545 lira para cezası kesti. Niğde'de bir markette ücretli poşeti protesto etmek için markete eşekle geldiği basında yer alan kişinin iş yeri müdürü H.G. olduğu tespit edildi. Ayrıca market sahibi H.Ö.'nün Niğde Organize Sanayi Bölgesi
'nde plastik poşet üretimi yapan şirketin de ortağı olduğu iddia edildi. Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde gerçek ortaya çıkarken, markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 lire idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Market müdürü hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.
(Yasin Esen/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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