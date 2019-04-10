Son Dakika Haberleri: Eşel mobil tekrar devrede

Eşel mobil tekrar devrede

2 saat önce

Benzinin litre fiyatına 20 kuruş, motorin fiyatına 13 kuruş zam yapılırken, tekrar devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu zamların bir kısmı pompa fiyatına, yani tüketiciye yansıtılmadı.

Eşel mobil tekrar devrede, System.String[]
Benzinin litre fiyatına 20 kuruş, motorin fiyatına 13 kuruş zam yapılırken, tekrar devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu zamların bir kısmı pompa fiyatına, yani tüketiciye yansıtılmadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:09 
Ekonomi
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