Eşel mobil tekrar devrede

Benzinin litre fiyatına 20 kuruş, motorin fiyatına 13 kuruş zam yapılırken, tekrar devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu zamların bir kısmı pompa fiyatına, yani tüketiciye yansıtılmadı.

Benzinin litre fiyatına 20 kuruş, motorin fiyatına 13 kuruş zam yapılırken, tekrar devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu zamların bir kısmı pompa fiyatına, yani tüketiciye yansıtılmadı.

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