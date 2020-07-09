Eseler Cami temeli törenle atıldı - Son Dakika

Eseler Cami temeli törenle atıldı

İzmit ilçe Eseler Mahallesi'nde bulunan caminin temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de yardımlarıyla atıldı.

İzmit ilçe Eseler Mahallesi'nde bulunan caminin temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de yardımlarıyla atıldı.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt


İzmit Eseler Mahallesi'nde bulunan caminin yerine yenisini yapmak isteyen mahalle halkı, projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunarak yardım talebinde bulundu. Talebi hızla karşılayan Büyükşehir ekipleri, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra cami yapımında kullanılan demir, beton ve tuğla malzemelerini mahalle halkına teslim etti. Malzemelerin temininden sonra temel atımına hazırlanan alanda bir tören gerçekleşti. Törene Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Vekil Çakmak, "Camisi olmayan bir köy bir mahalle istemiyoruz" dedi.


Eseler Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Bugün burada çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Hayırlı bir işin temelini atacağız inşallah. Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından birisidir. İslam dünyasının her yerinde her zaman camiler, hayatın merkezinde yer almıştır. Camilerimizin her zaman yapımına ve ibadetine bizler katkı sağlamalıyız. Bize güzel bir proje sunuldu, 'temelini, demirini, betonunu ve tuğlasını biz hemen karşılayalım' dedik. Camisi olmayan bir köy bir mahalle istemiyoruz. İnsanlarımızın birbirini sevdiği, saydığı, değer verdiği, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın hat safhada olduğu aç ve açıkta kimsenin kalmadığı bir Kocaeli istiyoruz" dedi.


Program sonrasında mahalleyi de gezen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, mahalle halkı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eseler Cami temeli törenle atıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 23:52 Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
16:43
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
15:37
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eseler Cami temeli törenle atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]