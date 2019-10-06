Son Dakika Haberleri: Esen, Bucaklıların Tarhana Buluşması'na katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Esen, Bucaklıların Tarhana Buluşması'na katıldı

12 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 'Geleneksel Tarhana' etkinliğinde Bucaklılarla bir araya geldi.

Esen, Bucaklıların Tarhana Buluşması'na katıldı, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 'Geleneksel Tarhana' etkinliğinde Bucaklılarla bir araya geldi.


Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Kültür ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Yiğit ve dernek üyeleri katıldı. Esen, Bucak'ın geleneksel tarhanasını tadarak, vatandaşlarla sohbet etti. Dernek Başkanı Enver Yiğit, Başkan Semih Esen'e katılımlarından dolayı teşekkür etti.


"Bucak ekonomiye katkı sağlıyor"


Esen, Bucak tarhanasının diğer tarhanalardan ufak bir fark içerdiğini belirterek, "Geleneğinizi yaşattığınız bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Bucak, üretici insanların, ticarete- sanayiye yatkın ve bu yönde zekası gelişmiş insanların oturduğu bir yer. Bu nesilden nesile bir gelenek şeklinde de gelmiş. Bucak, üretim ve ticareti ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Büyük sanayi tesislerinin olduğu ilçeleri çıkartırsak, Bucak kadar ülke ekonomisine katkı sağlayan küçük bir ilçe yoktur" dedi.


Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Yiğit, Başkan Semih Esen'e günün anısına plaket takdim etti. - ANTALYA

Semih Esen, Muratpaşa, Konyaaltı, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD, "Bahçeli" tweetiyle ilgili açıklama yapacak
MHP'den, Devlet Bahçeli tweet'iyle ilgili tepki: ABD, başkanımızdan özür dilesin Sakarya Pamukova'da tır durağa daldı: 2 ölü, 4 yaralı Trabzon'da, pistten çıkan uçak millet kıraathanesi yapılacaktı! Halk, kaldırılması için ayağa kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:38:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esen, Bucaklıların Tarhana Buluşması'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]