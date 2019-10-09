Son Dakika Haberleri: Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis
Son Dakika Güncel Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis

Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis

43 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Esen Dülger'i (26) otomobilde tabancayla başından vurarak öldüren Bekir Yeniyurt (31), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Esen'i öldüren erkek arkadaşına müebbet hapis, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Esen Dülger'i (26) otomobilde tabancayla başından vurarak öldüren Bekir Yeniyurt (31), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Nisan ayında Esentepe Mahallesi Önerler mevkisinde meydana geldi. Çorlu'da yaşayan Bekir Yeniyurt, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile buluşup, yemek yedi. İkili yemeğin ardından kiralık otomobil ile gezintiye çıktı. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Yeniyurt da otomobili boş bir araziye sürdü.
Ardından da belinden çıkardığı tabancayı genç kıza 2 kez ateşledi. Kurşunlardan biri başına, diğeri boynuna isabet eten Esen Dülger, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan Bekir Yeniyurt ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasına Bekir Yeniyurt, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.  Sanığın son savunmasını yaptığı duruşmada mahkeme, Bekir Yeniyurt'u müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Bekir Yeniyurt, tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.


Yeniyurt, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
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