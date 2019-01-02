Son Dakika Haberleri: Esen, İlk Seçim Ofisini Açtı

Esen, İlk Seçim Ofisini Açtı

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, ilk seçim ofisinin açılışını yaptı.

Esen, İlk Seçim Ofisini Açtı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, ilk seçim ofisinin açılışını yaptı.

CHP Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in yağmur altında gerçekleştirilen seçim ofisinin açılışına Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP il Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta İl Başkanı Kumbul, partinin içinden yetişmiş, İl başkanlığı yapmış birinin aday gösterilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Semih Esen ise partinin bir neferi olarak her zaman sorumluluğunu yerine getirmeye özen gösterdiğini belirtti. Hiçbir şartta küskünlük yaşamadığına vurgu yapan Esen, elinin her daim taşın altında olduğunu söyledi.

Hazırladıkları projeleri ileriki günlerde bir tanıtım toplantısı ile detaylı şekilde anlatacakları kaydeden Esen, seçim süreci boyunca herkes ile fikir alışverişinde bulunarak Konyaaltı İlçesi'nin gelişimini herkesle beraber planlayacaklarını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Esen, Konyaaltı, Politika
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