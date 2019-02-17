Son Dakika Haberleri: Esen'in Hedefi Kararsız Seçmen

Esen'in Hedefi Kararsız Seçmen

32 dakika önce

Uluç, Altınkum ve Gürsü mahalle temsilcileriyle bir araya gelen CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, seçim çalışmalarını kararsız seçmen üzerinde yoğunlaştıracaklarını belirterek " Parti tabanıyla üyeleriyle ve belediye başkan adaylarıyla bir bütün halinde çalışıp kararsız...

Esen'in Hedefi Kararsız Seçmen, System.String[]
Uluç, Altınkum ve Gürsü mahalle temsilcileriyle bir araya gelen CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, seçim çalışmalarını kararsız seçmen üzerinde yoğunlaştıracaklarını belirterek " Parti tabanıyla üyeleriyle ve belediye başkan adaylarıyla bir bütün halinde çalışıp kararsız seçmenin tercihini lehimize çevireceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Semih Esen, çalışmalarını mahalle toplantılarıyla sürdürdü. Önceki gün yapılan Uluç, Altınkum ve Gürsü mahalle toplantısına CHP Antalya eski milletvekillerinden Nail Kamacı, Feridun Fikret Baloğlu, Tuncay Ercenk ve önceki dönem milletvekili Niyazi Nefi Kara'yla birlikte katılan CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, mahalle toplantılarının önemine vurgu yaptı. Esen, "Hangi mahallede ne eksik var, mahallenin neye ihtiyacı var, bunu orada yaşan insanlardan daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız sorunlarınıza yerinde ve daha hızlı çözümler üretebiliriz" dedi.

"Kararsız seçmeni kazanmalıyız"

Seçim çalışmalarını kararsız seçmen üzerinde yoğunlaştıracaklarını belirten Esen, parti tabanıyla üyeleriyle ve belediye başkan adaylarıyla bir bütün halinde çalışıp kararsız seçmenin tercihini lehlerine çevireceklerini söyledi. Konyaaltı'nda çiftçilerle kentli vatandaşları buluşturmak için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Esen, "Çiftçinin ürettiği ürünlerini araya aracı koymadan vatandaşa ulaştırmalarını sağlamaya yönelik planlarımız var. Halka ulaşana kadar kat kat artan meyve ve sebzeyi vatandaşlarımızın daha uygun fiyata almalarını sağlayacağız. Hem çiftçi kazanacak hem de halkımız daha ucuz meyve ve sebze alabilecek. Pazar yeri ihtiyacı olan mahallelerimiz var. Bu mahallelerimize, bölgenin şartlarına uygun pazar alanları kuracağız. Buna yönelik talepler hayli fazla ve bu talepleri görmezden gelemeyiz. Hem yaptığımız mahalle toplantılarında hem de yaptığımız ev ziyaretlerinde vatandaşımız ihtiyaçlarını bize daha rahat iletiyor. Biz de bunları not edip görevi devraldığımızda hızlı bir şekilde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Altınkum, Konyaaltı, Güncel
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