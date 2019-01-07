Son Dakika Haberleri: Esen, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu

Esen, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu

46 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semin Esen, partisinin mahalle temsilcileriyle buluştu.

Esen, Mahalle Temsilcileriyle Buluştu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semin Esen, partisinin mahalle temsilcileriyle buluştu.

CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, partisinin Mollayusuf Mahallesi Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Kahvaltılı etkinlikte Esen, halkın taleplerini dinlediklerini ve bunlarla ilgili çözüm yollarını da anlattıklarını söyledi. Mahalle Temsilcisi Rıza Turan'dan mahalle çalışmaları için destek isteyen Semih Esen, seçimi hep birlikte çalışarak kazanacaklarını kaydetti. Esen, seçim sloganı olarak "Biz Beraber Yürüyoruz" sloganının belirlendiği belirterek, partililerden destek

istedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Semih Esen, Konyaaltı, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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