Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kocasinan Ülküspor galibiyeti ile başlayan Esen Makina Belsinspor kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.



Geçen sezon Kayseri OSB Atletikspor forması giyen Hasan Yazgan, Turgut Yetük ve Mücahit Baykaldı, bundan sonra kariyerlerini Esen Makina Belsinspor'da sürdürecekler. Esen Makina Belsinspor ile anlaşan 3 oyuncu takıma katılarak ilk antrenmanlarına çıktılar.



Teknik heyetin bu hafta şans vermesi halinde 3 yeni isim Pazar günü oynanacak olan Medical Palaca Gençlerbirliği maçında forma giyecekler. - KAYSERİ