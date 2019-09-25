Son Dakika Haberleri: Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer
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Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer

51 dakika önce

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Esen Makina Belsinspor'da 3 transfer, System.String[]

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de sezona Kocasinan Ülküspor galibiyeti ile başlayan Esen Makina Belsinspor kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.


Geçen sezon Kayseri OSB Atletikspor forması giyen Hasan Yazgan, Turgut Yetük ve Mücahit Baykaldı, bundan sonra kariyerlerini Esen Makina Belsinspor'da sürdürecekler. Esen Makina Belsinspor ile anlaşan 3 oyuncu takıma katılarak ilk antrenmanlarına çıktılar.


Teknik heyetin bu hafta şans vermesi halinde 3 yeni isim Pazar günü oynanacak olan Medical Palaca Gençlerbirliği maçında forma giyecekler. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
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