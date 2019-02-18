Esen Makina Belsinspor Helallik Verdi
38 dakika önce
Esen Makina Belsinspor, merhum futbolcusu Cuma Uluçay'ı anarak helallik verdi.
Esen Makina Belsinspor, merhum futbolcusu Cuma Uluçay'ı anarak helallik verdi. Kayseri
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor takımı, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Cuma Uluçay'ı andı.
Kayseri Argıncık Stadı 2 No'lu sahada oynanan ligin 19. hafta maçına Cuma Uluçay'ın fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıkan Esen Makina Belsinspor, "Biz Senden Razıydık. Allah da Senden Razı Olsun. Kaptan C.U." yazılı pankart ile de objektiflere poz verdi.
Kayseri Yolspor ile oynadıkları maça duygusal bir yaklaşım ile çıkan ve müsabakayı 3-0 kaybeden Esen Makina Belsinspor, galip gelmeyi başarsaydı bu maçı merhum kaptanları Cuma Uluçay'a armağan edeceklerdi. Kulüp Başkanı Serdar Gökhan
Esen, "Canımız ciğerimiz Cuma kaptanımızı kaybetmenin üzüntüsünü hala yüreğimizde hissediyoruz. Sevgi ve saygı dolu bir insanı toprağa vermek bizlere hiç kolay olmadı. Bugün kendisini andık ve hep de anacağız. Cuma'nın ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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