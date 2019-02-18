Son Dakika Haberleri: Esen Makina Belsinspor Helallik Verdi

Esen Makina Belsinspor Helallik Verdi

38 dakika önce

Esen Makina Belsinspor, merhum futbolcusu Cuma Uluçay'ı anarak helallik verdi.

Esen Makina Belsinspor Helallik Verdi, System.String[]
Esen Makina Belsinspor, merhum futbolcusu Cuma Uluçay'ı anarak helallik verdi.

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor takımı, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Cuma Uluçay'ı andı.

Kayseri Argıncık Stadı 2 No'lu sahada oynanan ligin 19. hafta maçına Cuma Uluçay'ın fotoğrafının olduğu tişörtler ile çıkan Esen Makina Belsinspor, "Biz Senden Razıydık. Allah da Senden Razı Olsun. Kaptan C.U." yazılı pankart ile de objektiflere poz verdi.

Kayseri Yolspor ile oynadıkları maça duygusal bir yaklaşım ile çıkan ve müsabakayı 3-0 kaybeden Esen Makina Belsinspor, galip gelmeyi başarsaydı bu maçı merhum kaptanları Cuma Uluçay'a armağan edeceklerdi. Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen, "Canımız ciğerimiz Cuma kaptanımızı kaybetmenin üzüntüsünü hala yüreğimizde hissediyoruz. Sevgi ve saygı dolu bir insanı toprağa vermek bizlere hiç kolay olmadı. Bugün kendisini andık ve hep de anacağız. Cuma'nın ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alex de Souza: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a Karşı Hiçbir Kötü Düşüncem Yok Fuhuş Çetesi, Polis İçin "Amcalar" Şifresini Kullanıyormuş

Sinan Gümüş: Topu Ne Zama Ayağıma Alsam Uğultu Kopuyor, Takımdan Ayrılacağım Belarus'tan Rusya'ya Toprakları Birleştirme Teklifi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 09:29:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esen Makina Belsinspor Helallik Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]