Son Dakika › Spor › Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor - Son Dakika Spor
Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor
6 saat önce
Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadele veren Esen Makina Belsinspor'da ligde kalan son 4 maçının oynanması çıkacak olan kararı beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın ardından gözler yerel liglere çevrildi. Yerel Ligler için oynanıp oynamayacağı konusunda henüz bir gelişme olmaması kulüpleri endişelendiriyor. TASK Başkanı Ali Düşmez'in yapacağı açıklamanın ardından kulüpler çıkacak kararın ardından projelerini hazırlayacak. Mavi-Beyazlıların tecrübeli antrenörleri Emrah Çıtak ve Adnan Koçak'ın gelecek kararın ardından yeni bir planlama ve çalışma programı hazırlayacakları öğrenildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı