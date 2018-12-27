Son Dakika Haberleri: Esen Muhtarlarla Buluştu

Esen Muhtarlarla Buluştu

3 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, Konyaaltı ilçesi'ndeki muhtarlarla buluştu.

Esen Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, Konyaaltı ilçesi'ndeki muhtarlarla buluştu.

Semih Esen, ziyaretlerine Hurma Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ile başladı. Esen, buradan sonra dernek başkanı Kıldıran ile birlikte tüm mahalle muhtarlarını ayrı ayrı ziyaret etti. Mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmelerde mahallelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını muhtarlardan dinleyen Esen, yeni dönemde tüm sorunları periyodik olarak tespit edip çözeceklerini ifade etti. Mahallelerin Pazar yeri, engelli sosyal alanları, düğün salonları gibi taleplerini de alan Esen, mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda ve koordinasyon halinde tüm bu ihtiyaçların giderileceğini kaydetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:41:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esen Muhtarlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]