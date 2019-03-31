Esen Oyunu Kullandı
25 dakika önce
Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi 1313 numaralı sandıkta oyunu kullanan Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen "100 günden uzun bir süredir sahadaydık, bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dediSabah erken saatlerde...
Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi
1313 numaralı sandıkta oyunu kullanan Konyaaltı
Belediye Başkan adayı Semih Esen
"100 günden uzun bir süredir sahadaydık, bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi Sabah
erken saatlerde oy kullanılacak okulları ziyaret eden Esen, daha sonra ailesiyle birlikte Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Heyecanlı ve verimli bir seçim çalışması yaptıklarını söyleyen Esen, "Halkımızın ve kentimizin tüm bileşenleriyle bir araya gelip taleplerini ve sorunlarını dinledik. Şimdi sıra bu talepleri karşılamaya geldi. Bugün aynı zamanda vatandaşlık görevimiz olan oy kullanma işlemini de gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize, Antalya
'mıza ve Konyaaltı'mıza hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden önce ülkemizin kazandığı bir seçim olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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