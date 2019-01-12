Son Dakika Haberleri: Esen, Partisinin İlçe Örgütü ile Buluştu

Esen, Partisinin İlçe Örgütü ile Buluştu

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semin Esen, partisinin ilçe örgütü ve mahalle temsilcileriyle buluştu.

Esen, Partisinin İlçe Örgütü ile Buluştu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semin Esen, partisinin ilçe örgütü ve mahalle temsilcileriyle buluştu.

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, partisinin Mahalle Temsilcileriyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Esen, "39 mahallesi olan Konyaaltı'mızın, siz değerli temsilcilerimiz sayesinde inançlı ve motivasyonlu bir döneme giriyoruz. Partimiz ve gönüllülerimiz sayesinde sıcak kampanya çalışmalarımızı sonuç odaklı olarak yapacağız. Seçim boyunca temsilcilerimiz; halkımızın taleplerini ve bu taleplerin çözüm yollarını da birlikte üreteceğiz. Bu noktada; elim her daim taşın altındadır. Seçim süreci boyunca herkes ile fikir alışverişinde bulunarak Konyaaltı'nın gelişimini halkımızla beraber planlayacağız" dedi.

Mahalle temsilcileri ise seçim kampanyasında katkı sağlayacak önerilerde bulundular. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Konyaaltı, Politika
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