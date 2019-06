Esen Plastik "her krizin fırsatları da vardır"

Esen Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, ülkenin çok zor günler geçirdiğini bununda büyük küçük demeden tüm firmaları etkilediğini belirtti. "Biz bir aileyiz diyorsak bunun da gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Hepimiz bir olup yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Yeni bir hikaye yazıp, yenilikler yapamazsak, yeni ürünler geliştiremezsek gelecek sadece bizim değil tüm ülke olarak hepimiz adına daha zor olacak. Her kriz ortamı, her sıkıntılı dönem bazı fırsatları da beraberinde getirir. Şu an tüm olumsuzlukları geride bırakıp pozitif bir enerjiyle güç kazanmalıyız. Üretimin yavaşladığı, ekonominin durgun ortamında bizler yenilikler getireceğiz" dedi

Salih Esen sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz Personel azaltmanın karşısındayız. İstihdamdan yana hertürlü çabayı harcamaya hazırız. Ancak fedakarlıkları karşılıklı yapmalıyız. Biz dişlilerin bir parçası olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ülkemiz ve ailemiz için var gücümüz ve enerjimizle üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz."

Esen Plastik CEO'su Eren Esen ise, "Yurdumuzda yaşanan ekonomik koşullarda, pozitif düşünüp hayat pahalılığına izin vermemeliyiz. Bu ülke hepimizin bu nedenlehepimiz elimizi taşın altına koymalıyız" şeklinde konuştu.