Son Dakika Haberleri: Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'
Son Dakika Güncel Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'

Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'

1 saat önce

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.

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Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.

Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'

Bilkent Üniversitesi, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05 
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