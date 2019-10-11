Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'
1 saat önce
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Berk Esen, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İleride Suriye'de savaşan gruplarla Türkiye'nin pozisyonu ne olacak gibi konularda ciddi bir belirsizlik var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05
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