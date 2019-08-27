Son Dakika Haberleri: Esenboğa'da kunduz ve tilki postu ele geçirildi
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Esenboğa'da kunduz ve tilki postu ele geçirildi

21 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin lira değerinde 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

Esenboğa'da kunduz ve tilki postu ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin lira değerinde 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir yolcunun Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar üzerine, bilgi sistemleri üzerinden araştırma başlatıldı.

Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı üzerinden yapılan araştırma sonucu, söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez, ihbarda belirtilen yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı.

Yolcunun eşyalarının x-ray cihazına yönlendirilerek taranması sonucu, içinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.

Yolcuya ait iki bavulda 68 kunduz ve 60 tilki postu olmak üzere toplam 128 hayvan postu ele geçirildi.

Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin lira olduğu belirtildi.

Esenboğa Havalimanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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