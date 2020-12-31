Esenboğa Elektrik'in GES kurulu gücü yüzde 36 artacak - Son Dakika

Esenboğa Elektrik'in GES kurulu gücü yüzde 36 artacak

31.12.2020 13:01
Esenboğa Elektrik'in GES kurulu gücü yüzde 36 artacak, System.String[]

Esenboğa Elektrik, satın aldığı güneş enerjisi santralleriyle (GES) kurulu gücünü yüzde 36 artırarak 46 bin 60 kilovata taşıyacak.

Esenboğa Elektrik, satın aldığı güneş enerjisi santralleriyle (GES) kurulu gücünü yüzde 36 artırarak 46 bin 60 kilovata taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Esenboğa Elektrik'in, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilen ve kurulan 11 güneş enerjisi santralini satın almak üzere Özyer Group ile sözleşme imzaladığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu satın almanın toplam bedeli 13 milyon 625 bin dolar olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11 milyon 36 bin 250 dolar karşılığı avro tutarında 7 yıl vadeli banka kredisiyle finanse edilmiş, kalan 2 milyon 588 bin 750 dolar tutar ise öz kaynaklardan karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Afyon'da işletmede olan ve toplam 12 bin 275 kilovat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kilovatsaat başına 13,3 dolar/cent fiyatla devlet alım garantisi altında satılabilecek.

Söz konusu satın almayla, Naturel Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan şirketin GES kurulu gücünün yüzde 36 artarak 46 bin 60 kilovata ulaşması ve 2021'de bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kilovatsaat üretim, 2 milyon 660 bin dolar satış geliri ve yaklaşık 2,5 milyon dolar net gelir sağlanması bekleniyor.

Banka, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Esenboğa Elektrik'in GES kurulu gücü yüzde 36 artacak - Son Dakika Ekonomi


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