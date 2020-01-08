Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi - Son Dakika
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Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi

6 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esenboğa Havalimanı'nda Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu yolcunun bagajlarında 240 adet kunduz postu ele geçirildi.

Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi, System.String[]

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esenboğa Havalimanı'nda Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu yolcunun bagajlarında 240 adet kunduz postu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Esenboğa Havalimanı'na bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceği ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi programı üzerinden yapılan araştırma sonucunda, söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla geleceği tespit edildi. Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, belirlenen uçak havalimanına iner inmez şüpheli yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı. Şüphelinin dış hatlar gelen yolcu salonundan bagajlarını alarak gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek çıkış kapısına yönelmesi üzerine, bagajları x-ray cihazına yönlendirildi. Şüphelinin bagajlarında yapılan aramada iki adet bavul içinde toplam 240 adet kunduz postu ele geçirildi. El konulan postların gümrüklenmiş değerinin 800 bin lira olduğu belirtildi.


Esenboğa Havalimanı, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:54 Kaynak: DHA
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