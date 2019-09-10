Son Dakika Haberleri: Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4 milyon yolcuya hizmet verildi
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Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4 milyon yolcuya hizmet verildi

9 dakika önce

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçen ay 1 milyon 235 bin, 8 ayda ise 9 milyon 428 bin yolcuya hizmet sunuldu.

Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4 milyon yolcuya hizmet verildi, System.String[]

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçen ay 1 milyon 235 bin, 8 ayda ise 9 milyon 428 bin yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu trafiği 952 bin 647, dış hat yolcu trafiği 282 bin 997, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 235 bin 644 oldu.

Ağustosta havalimanına iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 572, dış hatlar uçak trafiği 2 bin 142 olurken toplam uçak trafiği 8 bin 714'e ulaştı.

Havalimanı yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise ağustosta toplam 14 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Yılın 8 aylık döneminde ise ağustos sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 9 milyon 428 bin 782, uçak trafiği 68 bin 292 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yük trafiği (kargo-posta-bagaj) 82 bin 416 ton oldu.

Esenboğa Havalimanı, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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