Esenboğa Havalimanı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

Esenboğa Havalimanı terminalindeki alanda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisine yerli ve yabancı yolcular büyük ilgi gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin direnişini anlatan kareler ile şehit vatandaşların fotoğrafları yer aldı.

Sergiyi gezen yolculardan Ahmet Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını vurgulayarak, bir daha böyle karanlık olayların yaşanmamasını dilediğini söyledi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Ehram Parsa da sergideki fotoğrafları gördüğünde hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi hatırladığını belirterek, "Biz burada değildik fakat o gün bir Türk olarak o anları izlerken çok üzüldük. Sonuç olarak güzel bitti ama şehitlerimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Yolcular, sergiyi 21 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.

"Türkiye geçilmez"

Öte yandan, Esenboğa Havalimanı'nda "15 Temmuz destanımızın yazıldığı o şanlı gecede milletimizin onurlu direnişi sırasında, bir gül bahçesine girercesine şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ve "Göğüslerini siper ederek bu vatana kasteden hainleri kahreden kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin gür sesine ses katarak bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz, Türkiye geçilmez." anonsları yapıldı.