Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı

18.03.2021 12:34
Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan operasyonlarda, bir yolcunun bagajlarında 250 adet tilki ve kunduza ait hayvan postu ele geçirilmesinin ardından göz altına alındı ve bir diğer operasyonda ise 15 milyon lira değerindeki ürünü...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan operasyonlarda, bir yolcunun bagajlarında 250 adet tilki ve kunduza ait hayvan postu ele geçirilmesinin ardından göz altına alındı ve bir diğer operasyonda ise 15 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Esenboğa Havalimanında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Ukrayna Kiev'den Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Yapılan aramalar sonucunca söz konusu kişinin bagajlarında 195 adet kunduz, 55 adet tilki postunu kaçak şekilde Türkiye'ye soktuğu tespit edildi.

"BAGAJLARIN İÇERİSİNDE 195 ADET KUNDUZ, 55 ADET TİLKİ POSTU ELE GEÇİRİLDİ"

Şüpheli yolcuyu taşıyan uçağın havalimanına inmesinin ardından yolcu ve bagajları gözetim altına alındı. Yolcunun habersiz şekilde bagajlarını alarak havalimanı çıkışına yönelmesini fark eden Gümrük Muhafaza Ekipleri harekete geçti. Yolcu durdurulduktan sonra beraberindeki bagajlar x-ray cihazı ile kontrol edildi. X-ray kontrolünün ardından aranan bagajların içerisinde 195 adet kunduz, 55 adet tilki postu ele geçirildi. Tilki ve kunduz postlarını kaçak şekilde Türkiye'ye sokmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise saha araştırmaları ve istihbarat faaliyetleri neticesinde havalimanında bulunan geçici depolama sahasındaki ticari değeri yüksek ürünlerin değersiz eşya ile değiştirildiği, değersiz eşyanın havalimanında bırakılarak değerli eşyanın ise dışarı çıkarılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Olaya ilişkin üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerekli deliller titizlikle toplanarak operasyon başladı. Ankara, Antalya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta olay faillerinin bulunduğu yerlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"15 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ÜRÜNÜ VERGİLERİNİ ÖDEMEKSİZİN TÜRKİYE'YE SOKTUĞU TESPİT EDİLEN 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Operasyon sonucunda aralarında marka çantalar, kripto para cihazları ve cep telefonlarının da bulunduğu 15 milyon lira değerindeki ürünü vergilerini ödemeksizin Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 18 kişi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı
Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı
Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı
Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı
Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı
Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı

Esenboğa Havalimanı, Türkiye, Ankara, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen 2 farklı operasyonla kaçakçılara darbe: 19 gözaltı - Son Dakika


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