Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi - Son Dakika

Esenboğa Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının başından bu yana 182 bin 500 metrekare alan dezenfekte edildi.

Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların salgın döneminde güvenle seyahat etmeleri için sıkı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda, tüm yolcuların vücut sıcaklığı, terminal girişinde termal kamerayla ölçülüyor, yolcular terminale girdikleri andan itibaren her alanda el dezenfektanlarına ulaşabiliyor.

Terminal binası yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Terminalde yolcular maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde sürekli anonslarla uyarılıyor, havalimanı personeli de salgın kurallarına uyulması için yoğun mesai yapıyor.

Güvenlik noktalarında yolcuların kendilerini güvende hissetmeleri için temassız kontrol sistemi uygulanıyor.

Terminalde yer alan yürüyen bantlar, bekleme bankları, asansörler, çalışma ofisleri düzenli olarak temizleniyor.

"Salgın tamamen kontrol altına alınana kadar tavizsiz mücadele"

Esenboğa Havalimanı Terminal İşletmecisi TAV yetkilileri, salgın sürecinde hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri için tonlarca sıvı sabun ve binlerce litre sıvı dezenfektan kullanıldığını, 7/24 esasıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Salgının başından beri 182 bin 500 metrekare alanın (yaklaşık 25 futbol sahası) dezenfekte edildiğini bildiren yetkililer, Kovid-19 salgını tamamen kontrol altına alınana kadar tüm tedbirleri tavizsiz şekilde uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Gönül rahatlığıyla seyahat ediyoruz"

Esenboğa Havalimanı'nı kullanan yolcular da salgına karşı alınan önlemlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Seyahatlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan yolcular, terminal binası çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.