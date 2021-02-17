Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi - Son Dakika

Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi

17.02.2021 14:37
Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi, System.String[]

Esenboğa Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının başından bu yana 182 bin 500 metrekare alan dezenfekte edildi.

Esenboğa Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının başından bu yana 182 bin 500 metrekare alan dezenfekte edildi.

Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların salgın döneminde güvenle seyahat etmeleri için sıkı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda, tüm yolcuların vücut sıcaklığı, terminal girişinde termal kamerayla ölçülüyor, yolcular terminale girdikleri andan itibaren her alanda el dezenfektanlarına ulaşabiliyor.

Terminal binası yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Terminalde yolcular maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde sürekli anonslarla uyarılıyor, havalimanı personeli de salgın kurallarına uyulması için yoğun mesai yapıyor.

Güvenlik noktalarında yolcuların kendilerini güvende hissetmeleri için temassız kontrol sistemi uygulanıyor.

Terminalde yer alan yürüyen bantlar, bekleme bankları, asansörler, çalışma ofisleri düzenli olarak temizleniyor.

"Salgın tamamen kontrol altına alınana kadar tavizsiz mücadele"

Esenboğa Havalimanı Terminal İşletmecisi TAV yetkilileri, salgın sürecinde hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri için tonlarca sıvı sabun ve binlerce litre sıvı dezenfektan kullanıldığını, 7/24 esasıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Salgının başından beri 182 bin 500 metrekare alanın (yaklaşık 25 futbol sahası) dezenfekte edildiğini bildiren yetkililer, Kovid-19 salgını tamamen kontrol altına alınana kadar tüm tedbirleri tavizsiz şekilde uygulamayı sürdüreceklerini kaydetti.

"Gönül rahatlığıyla seyahat ediyoruz"

Esenboğa Havalimanı'nı kullanan yolcular da salgına karşı alınan önlemlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Seyahatlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan yolcular, terminal binası çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Esenboğa Havalimanı, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, G.Saray'ın derbi ile ilgili iddialarına görüntülerle tek tek yanıt verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu
Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız         
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Müge Anlı'da yayın durduran görüntü! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı Müge Anlı'da yayın durduran görüntü! Gülşen Caymaz'ın annesi canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var         
12:35
Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı         
12:18
Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili bomba itiraf: Ukrayna'nın kullanma olasılığından endişe duyuyoruz Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili bomba itiraf: Ukrayna'nın kullanma olasılığından endişe duyuyoruz         
11:44
Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı Komünist Başkan Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:13
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Evlerinde bıçaklanarak öldürülen aileyi ilk o gördü: Ortalık kan gölüydü, tanınmaz haldelerdi Evlerinde bıçaklanarak öldürülen aileyi ilk o gördü: Ortalık kan gölüydü, tanınmaz haldelerdi         
11:00
Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Mehmet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası         
10:14
Rüyada korkutma rivayeti ile türbenin etrafı orman oldu Rüyada korkutma rivayeti ile türbenin etrafı orman oldu         
09:27
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti         
00:35
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 14:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei