Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan DEAŞ sanığının 28 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan DEAŞ sanığının 28 yıla kadar hapsi istendi

21.07.2022 13:06
Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan DEAŞ sanığının 28 yıla kadar hapsi istendi

Esenboğa Havalimanı'ndan sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ'lı teröristlere kimlik sağladığı belirlenen sanık Bobirmirzo Vasiev hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan sahte kimlikle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ'lı teröristlere kimlik sağladığı belirlenen sanık Bobirmirzo Vasiev hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin savunma yapması için sanık ve avukatına söz verdi.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Vasiev, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, savaş mağduru sivillere destek olmak için Suriye'de bulunduğunu iddia etti.

Daha önce Türkiye'ye yasal yollardan giriş yaptığını, yakalanırken üzerindeki pasaportun sahte olduğunu kabul eden Vasiev, "Sahte pasaportu sadece kendim için yaptım. İddia edildiği gibi DEAŞ üyelerine pasaport ve kimlik yapmadım, bilgisayarımdaki pasaportlar örnekti." dedi.

Vatandaşı olduğu Rusya'ya iade edilmek istenmediğini, bu ülkede ağır hapis şartlarının olduğunu söyleyen Vasiev, "Eşim ve çocuğum Türkiye'de yaşıyor. Onlara yardımcı olmak için tahliyemi istiyorum." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığa tahliye edilmesi durumunda Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sınır dışı edileceğini söyledi.

İki suçtan cezalandırılması istendi

Sanık ve avukatının beyanının ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.

Buna göre sanık, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'nda şüpheli tavırlarından dolayı polis tarafından sorgulandı.

Ukrayna'dan gelen sanığın üzerinde ele geçirilen Timur İsmailov adına düzenlenmiş Özbekistan Cumhuriyeti pasaportunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulunan kişinin Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı 25 yaşındaki Bobirmirzo Vasiev olduğu tespit edildi.

Vasiev hakkında geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu da belirlendi.

Mütalaada, DEAŞ üyesi olduğuna dair deliller bulunan Vasiev hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan ise 3 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapis istendi.

Sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 19 Ağustos'a erteledi.

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Kaynak: AA

Esenboğa Havalimanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan DEAŞ sanığının 28 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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