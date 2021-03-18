Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenboğa Havalimanı'nda kaçakçılığa yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri iki operasyonla kaçakçılığa geçit vermedi.

195 kunduz ve 55 tilki postu ele geçirildi

Ekipler, Esenboğa Havalimanı'na bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu araştırma sonucu, söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla havalimanına geleceği tespit edildi.

Ekipler, söz konusu uçak havalimanına indiğinde şüpheli yolcu ve bagajları gözetim altına aldı.

Gümrüğe herhangi bir bildirimde bulunmadan bagajlarını alarak havalimanı çıkışına yönelen yolcu durdurularak bagajları X-ray cihazı ile kontrol edildi. Bu kontrolün ardından açılarak aranmasına karar verilen bagajların içerisinde 195 kunduz ve 55 tilki postu bulundu.

Yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı

Saha araştırmaları ve istihbarat faaliyetleri sonucunda ekipler düzenledikleri başka bir operasyonda ise havalimanında bulunan geçici depolama sahasındaki ticari değeri yüksek ürünlerin değersiz eşya ile değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, gerekli delilleri titizlikle toplayarak operasyon için düğmeye bastı. Faillerin bulunduğu Ankara, Antalya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında marka çantalar, kripto para cihazları ve cep telefonlarının da bulunduğu 15 milyon lira değerindeki ürünü, vergilerini ödemeksizin Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.