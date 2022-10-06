Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'a gitti

Esenboğa Havalimanı'nın genel planı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi
Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.
Kaynak: AA
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