Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'a gitti

Esenboğa Havalimanı'nın genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nın genel planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.

Bakan Bozdağ, Başörtüsüyle İlgili Anayasa Değişikliği Teklifini Pazartesiye Kadar Netleştireceklerini Açıkladı: 'Tek Madde de Olabilir, Birkaç Madde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız