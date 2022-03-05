Esenboğa, kış mevsimini sorunsuz geçirdi - Son Dakika
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Esenboğa, kış mevsimini sorunsuz geçirdi

05.03.2022 12:27
Esenboğa, kış mevsimini sorunsuz geçirdi

Ankara'nın dünyaya açılan penceresi Esenboğa Havalimanı'nda şiddetli kış şartlarına karşın uçuşlarda hiçbir aksama yaşanmadı.

Ankara'nın dünyaya açılan penceresi Esenboğa Havalimanı'nda şiddetli kış şartlarına karşın uçuşlarda hiçbir aksama yaşanmadı.

Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden alınan bilgiye göre, uçuş, can ve mal emniyetini sağlama ilkesiyle hareket eden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personelince kış mevsimi boyunca 7/24 esasına göre etkin şekilde karla mücadele çalışması yürütüldü.

Her yıl milyonlarca yolcunun kullandığı, yabancı devlet başkanlarının karşılanıp uğurlandığı Esenboğa'da ileri teknolojiye sahip kar temizle araçlarını kullanabilen 35 personel, pist, apron ve taksi yolları (PAT) sahalarında kış boyunca teyakkuzda oldu. Kar ve buzlanmayla mücadelede, 11 kar küreme, süpürme ve üfleme aracı, 3 kar püskürtme (rotatif) aracı, 2 uçak köprü altı karla mücadele aracı, 3 kar küreme aracı ve 2 kepçe ile 1 greyder olmak üzere toplam 22 araç kullanıldı.

PAT sahalarında olası bir buzlanmaya karşı DHMİ'ye ait depolarda yaklaşık 100 ton buz çözücü sıvı bulunduruldu.

Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda kış mevsimi boyunca uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı ve hiçbir uçak başka bir havalimanına yönlendirilmedi.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Esenboğa Havalimanı, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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