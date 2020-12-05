Esendere Belde Belediyesi gençler için halı saha inşa etti - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, gençler için halı saha yaptı.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, yaptığı açıklamada, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışma yürüttüklerini söyledi.

Beldenin köy ve mahalle yollarını asfaltladıklarını anlatan Büyüksu, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle beldeye halı saha yaptıklarını ifade etti.

Çalışmalarda gençleri de göz önünde bulundurduklarını belirten Büyüksu, şunları kaydetti:

"Değerini yitirmeyen her zaman kazandıran yatırımlar, eğitim ve spora yapılan yatırımlardır. Yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel alanda yetişmesinde ve topluma kazandırılmasında bizlere büyük görevler düşüyor. Bizler de elimizden geldiğince imkanlarımızı yarınlarımız olan gençler için seferber etmeye hazırız. Gençler halı saha maçlarını yapmak için 40 kilometre yol gidiyordu. Yaptığımız bu çalışmayla gençlerimiz artık bu sorundan kurtulmuş oldu. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Hakkari Valiliğine ve Yüksekova Kaymakamlığına çok teşekkür ederim."