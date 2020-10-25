Esendere beldesinde yollar kaplanıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle beldenin çehresini değiştiriyor.

Beldede sosyal projelerin yanı sıra spor tesisi, gençlik merkezi gibi projelerle tüm kesimlere hitap etmeye çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, halkın her açıdan rahat edebilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Büyüksu, belediyenin kurulduğu günden bu yana yollarla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını ifade etti.

Tozdan, çamurdan geçilmeyen yollar, taşımalı eğitimde yaşanan sıkıntılarla ilgili aldıkları şikayetler üzerine harekete geçtiklerini aktaran Büyüksu, beldenin bozuk olan mahalle yollarının çoğunu asfaltladıklarını, özellikle öğrencilerin sıkıntı yaşadığı 7 kilometrelik yolun yenilenmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Seçim çalışmaları sırasında mahalle sakinlerine yolların asfaltlanmasıyla ilgili verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Büyüksu, şöyle konuştu:

"Bir haftadır yolun asfaltlanmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Temel malzemesini çektik. Alt yapı çalışmaları bitti. Bugün asfalt çalışmalarına başladık. Bir hafta içinde yolumuz bitecek. Güvenli Mahallesi'nin yolu tozdan, çamurdan arındırılmış şekilde halkımızın hizmetine sunulacak. Öğrencilerimizin, mahalle sakinlerimizin 30 dakikada katettiği bu yol mesafesi 5 dakikaya düşecek. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz, kalan yollarımızı da tamamlayacağız. Yolun yapımında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olanlara çok teşekkür ederim."