Son Dakika Haberleri: Esendere Belediyesi'ne 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi
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Esendere Belediyesi'ne 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi.

Esendere Belediyesi'ne 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi.


Yüksekova ilçesine bağlı İran'ın sıfır noktasında olan Esendere Belde Belediyesine, Başkan Dırbaz Büyüksu'nun girişimleri sonucu Çevre ve Şehirçilik Bakanı tarafından 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; "Beldemize yakışan tüm hizmetleri bir bir yapmaya kararlıyız. Bizim yaptığımız girişimler sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından, 1 adet kazıcı ve 1 adet yükleyici iş makinesi hibe edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" dedi.. - HAKKARİ

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:22 Kaynak: İHA
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