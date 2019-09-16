Esendere ÇPL'den mangal başında kurul toplantısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPL) yönetimi, aldığı kararla kurul toplantısını piknik havasında mangal başında yaptı.



Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan tarafından her sene masa başı yapılan kurul toplantısı, bu yıl piknik havasında gerçekleştirildi. Okul yönetimi, Karlı köyünün eşsiz ve doyumsuz manzarası karşısında piknik havasında ve mangal başında kurul toplantısı yaptı. Toplantıyla ilgili konuşan Okul Müdürü Kenan Canan; stresten uzak, doğayla iç içe bir kurul toplantısı yapmak üzere toplandıklarını belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımla beraber hem bir mangal keyfi yapalım dedik hem de okulumuzla ilgili almamız gereken kurallar nelerdir onu değerlendirdik. Esendere ÇPL ailesi olarak bu eğitim öğretim dönemi hem bizim için hem de ülkemiz için faydalı olur inşallah. Evet klasik toplantılar dışında bugünkü toplantımızı böyle dışarıda gerçekleştirdik. Bizim buradaki gayemiz, masa başında toplantı yapmaktan ziyade sıcak bir ortam içerisinde kurul toplantımızı yapıp, faydalı bir sene geçireceğiz inşallah" dedi.



Mangal başında yapılan kurul toplantısı, alınan kararların ardından sona erdi. - HAKKARİ