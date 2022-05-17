Esendere'de "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Esendere'de "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi

17.05.2022 13:00

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi.

Esendere Belediyesince Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan yarışmaya, 10 okuldan 13 öğrenci katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği yarışmada, öğrencilerden Nazan Özpazar birinci, Meryem Kameri ikinci, Benazir Keskin ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere para ödülünün verildiği programa, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Esendere'de O Ses Yüksekova yarışması düzenlendi
Esendere'de O Ses Yüksekova yarışması düzenlendi
Esendere'de O Ses Yüksekova yarışması düzenlendi
Esendere'de O Ses Yüksekova yarışması düzenlendi

YORUMLAR
500
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ'NDE ORYANTİRİNG YARIŞMASI DÜZENLENDİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ'NDE ORYANTİRİNG YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esendere'de 'O Ses Yüksekova' yarışması düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Esendere'de "O Ses Yüksekova" yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement