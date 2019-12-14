Esendere'de "Yüksekova Kültür Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esendere'de 'Yüksekova Kültür Günü' etkinliği - Son Dakika

Esendere'de "Yüksekova Kültür Günü" etkinliği

6 saat önce

Hakkari'nin İran sınırındaki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesince "Yüksekova Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Esendere'de

Hakkari'nin İran sınırındaki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesince "Yüksekova Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncüsü yapılan etkinlikte, geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, katılımcılara kültürel değerler ve yöresel yemekleri tanıttı.

Okul Müdürü Kenan Canan, yaptığı açıklamada, eğitimciler olarak görev yaptıkları yerlerin tarihini ve kültürlerini kavramak zorunda olduklarını söyledi.

Canan, "Bizi biz yapan bu zenginlikleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin 3'üncüsünü gerçekleştirdik. Emeği geçen kıymetli meslektaşlarım, değerli öğrencilerim ve saygıdeğer velilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe, ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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