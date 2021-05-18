ESENDERE GÜMRÜK KAPISI, 15 AY SONRA AÇILDI - Son Dakika

HAKKARİ'de, pandemi tedbirleri kapsamında 15 aydır araç ve yaya geçişlerine kapalı olan Esendere Gümrük Kapısı, yeniden açılırken, bölge esnafı, sevinç yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İran'da artan vakalar nedeniyle 23 Şubat 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Esendere Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek. Gümrük kapısının açılmasıyla Türkiye'ye ilk giriş yapan İranlı Alirıza Habibi, gelişmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Habibi, "Yasaktan bu yana Türkiye'ye ilk girişim. Şubat ayından beri gelmiyordum. Sınırlar kapanınca İran'a döndüm, bugün ise açılır açılmaz geldim. Maddi ve manevi çok iyi oldu. Buradan Van'a oradan da İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ciddi yoğunluk yaşanacağını düşünüyorum" dedi.

Bölge esnafı ise Esendere Gümrük Kapısı'nın açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.