Esendere Gümrük Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Esendere Gümrük Kapısı'nda 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye gelen tır, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Tırın soğutucu tertibatının bulunduğu bölümde poşetlerde 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu bulundu.??????? Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Son Dakika

Son Dakika: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! En fazla %15,78 oranında zam yapılabilecek

Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz ilişkilerini duyurdu

Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor

Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi

Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz

Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü

Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor